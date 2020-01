publicidade

O elemento fogo é capaz de nos aquecer, acolher e proteger no frio, mas pode também fazer ferver, ebulir e até queimar, deixando marcas? Energia que tem o poder de dar início ou colocar um fim? O Workshop - Espaços de Cura - "O Poder dos elementos na Decoração", que vai abordar esses e outros inúmeros conceitos, acontece nos próximos dias 14 e 15 de janeiro em Porto Alegre. Matrículas: http://bit.ly/2YvGEa1

Conforme a diretora comercial, Cristina Amaral, este é um workshop voltado àqueles que se interessam pelos caminhos holísticos do Design e da Arquitetura de Interiores. Um dia inteirinho voltado para a conhecer o uso das energias dos elementos em um espaço. " No princípio, a Arquitetura propunha exclusivamente abrigar o ser humano. Com o passar do tempo, as necessidades de conforto tanto físico, quanto estético, evoluíram e, tal demanda desenvolveu o Design Contemporâneo. Porém, é chegada a Nova Era e, com ela, um chamado para que possamos olhar nossos espaços não tão somente como supridores de nossas necessidades básicas de abrigo e beleza, mas, como potenciais ferramentas terapêuticas em nossas vidas", explica Cristina.

Ela destaca que um espaço pode ter efeito curador, renovador e transmutador energético. Para tanto, basta que conheçamos as diversas sabedorias sagradas que embasam o campo teórico e prático dos estudos das Terapias da Casa.

Um importante e poderoso conhecimento trata-se do Uso dos 4 Elementos na decoração para fins terapêuticos. "Neste Workshop você conhecerá as qualidades energéticas dos elementos, suas funções e como utilizá-los nos espaços, a fim de beneficiar-se de uma das potentes sabedorias do mundo do Healing Design", ressalta Cristina.

O workshop "O Poder dos elementos na decoração" é conduzido pela arquiteta holística Naveena Karênia e faz parte da grade curricular da formação de Healing Design na Artenova.

Programa do Curso: ​​

* Healing Design

* Os Pilares da Decoração Atual

* A Decoração da Nova Era

* Os Elementos e os Ciclos da Vida

* A Simbologia dos Elementos

* Energia Psíquica

* Espaços Terapêuticos

* O Poder dos Elementos

* Aplicação da Decoração

​Próximas turmas:

Porto Alegre

Dias 14 e 15 de janeiro

Das 14:30 às 17:30 ou das 19 às 22h

Local: Espaço Rui Spohr

Casa de Criação

Miguel Tostes, 125

​

Rio Grande

Dias 21 e 22 de janeiro

Das 14 às 17h ou das 19 às 22h

Local: Co.place

Rua Gen. Câmara, 435 - Centro

​

Gramado

Coworking Gramado

Dia 8 de fevereiro

Das 9 às 12 e das 13:30 às 16:30

​

Caxias do Sul

Colavoro Sanvitto

11 e 12 de fevereiro

Das 14 às 17h ou das 19 às 22h

Ministrante Credenciada no Sul

Florence Chechi é Artista Plástica, graduada pela UFSM; Mestra em Design e atualmente concluí seu Doutorado na mesma área. Professora Universitária em faculdades e ministrante da matéria de Decoração de Interiores em várias escolas da capital gaúcha, Florence hoje ministra o curso inédito de Design de Interiores Holístico Profissionalizante em Porto Alegre.

Como designer de interiores está no mercado há 4 anos e ainda continua desenvolvendo projetos. Florence viaja o estado fazendo retiros e cursos trazidos ao Brasil pela Universidade de autoconhecimento Oneness da Índia, somando atualmente sete anos de jornada interior ; Florence desenvolve e reserva sua carreira de professora e designer sob um novo olhar que integra tudo o que aprendeu ao todo. Trabalhando de forma holística e harmonizando ambientes ela acredita que apenas embelezar espaços já não é mais o suficiente nos dias de hoje.​

O evento é inédito no Sul do país, onde estaremos apresentando a escola ArteNova de Petrolina, que já iniciou turmas em Porto Alegre está iniciando suas atividades em várias cidades do Sul do país.​

​Criadora do Método

Naveena Karênia é arquiteta graduada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), consultora de Feng Shui, criadora do método de harmonização de ambientes “Harmony Field” e pós-graduanda em Arteterapia. Com atuação profissional dentro e fora do país, Naveena trabalha com formação de profissionais desde 2009 e hoje coordena a sede Artenova Pernambuco e é diretora pedagógica da ArteNova Sul.