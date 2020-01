Oficina da Unimed Porto Alegre ensina receita saudável para a terceira idade

publicidade

A Unimed Porto Alegre promove no dia 29 de janeiro, às 14h30, a Oficina Alimentando Corpo e Alma, que irá trabalhar a preparação de biscoitos integrais. Em janeiro acontece ainda o Sarau de Memórias, que possui o objetivo de estimulação cognitiva. A atividade está programada para o dia 16 de janeiro, às 10h40. Ambas as atividades serão realizadas no Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco - Porto Alegre/RS) e integram o Programa Saúde do Idoso, da Unimed Porto Alegre.

Segundo o IBGE, o número de idosos cresceu 18% entre 2013 e 2017 no Brasil. Em uma sociedade que irá viver mais, é necessário pensar também na qualidade de vida a longo prazo. As atividades propostas têm como objetivo reforçar que a melhor forma de proteger o cérebro de doenças degenerativas é estimular a atividade intelectual e social.

A iniciativa é do Programa Viver Bem. Para participar das oficinas, que são gratuitas e exclusivas para clientes, titulares e dependentes da Unimed Porto Alegre, é preciso realizar inscrição pelo 4004-2040, opção 6, ou em unimedpoa.com.br/blogviverbem.

Confira os detalhes das atividades:

Sarau de Memórias

O quê: atividade de estimulação cognitiva.

Quando: 16 de janeiro

Onde: Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco - Porto Alegre/RS)

Horário: das 10h40 às 12h



Alimentando Corpo e Alma

O quê: biscoitos integrais

Quando: 29 de janeiro

Onde: Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco - Porto Alegre/RS)

Horário: das 14h30 às 15h30