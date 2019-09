Tarde de sábado terá pedalada na Orla do Guaíba em direção a Zona Sul

publicidade

Este sábado (28/09) é dia de pedalada coletiva na Orla do Guaíba. Com concentração prevista para às 15h no Trend Mall Boutique (Avenida Ipiranga, 50), a saída será às 16h e terá acompanhamento da Empresa de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC). O itinerário do pedal será pela Orla até a Avenida Copacabana, retorno pelo Paseo Zona Sul, passagem pelo Barra Shopping Sul, Pinheiro Borba, subida do viaduto e volta ao Trend pela Orla. Em comemoração a Semana Farroupilha, serão distribuídos kits de papel crepom nas cores da bandeira do Rio Grande do Sul.

Com um belo trabalho de inclusão em esportes, o Pedal da Acergs (Associação de Cegos do RS) estará presente com seu grupo, e a EPTC fará distribuição de material didático sobre educação no trânsito. Na saída e no retorno haverá sorteio de brindes e venda de artigos para bicicletas. Ao longo da atividade, carros de apoio estarão acompanhando os ciclistas para reparos ou recolhimento de bikes em caso de quedas.

No Trend haverá espaço para venda de equipamentos, calibragem de pneus e ajustes. A empresa de mobilidade Yellow levará suas bicicletas amarelas ao local para aqueles que quiserem alugar uma magrela para o passeio. A Itatí também participará do trajeto oferecendo água aos ciclistas.

Serviço

O que: Pedalada Ciclística

Quando: Sábado (28/09)

Local Concentração: Trend Mall Boutique / Avenida Ipiranga, 50.

Horários: 15h Concentração e saída às 16h