Workshop: O Poder dos Elementos na decoração ocorre dia 09/11

publicidade

No dia 9 de novembro, sábado, das 9h às 18h30min, Florence Chechi ministra a oficina “O Poder dos elementos na decoração” para profissionais da área e interessados em viver melhor através do ambiente em que trabalham ou vivem. Será um dia de imersão, com intervalo para o almoço e direito a coffee break nos dois turnos. O curso acontece na Casamundi Cultura, no 19º andar do Praia de Belas Shopping.

Conforme a especialista, no princípio, a Arquitetura propunha exclusivamente abrigar o ser humano. Com o passar do tempo, as necessidades de conforto tanto físico, quanto estético, evoluíram e tal demanda desenvolveu o Design Contemporâneo. "Porém, agora percebemos os nossos espaços não tão somente como supridores de nossas necessidades básicas de abrigo e beleza, mas como potenciais ferramentas terapêuticas em nossas vidas. Um espaço pode ter efeito curador, renovador e transmutador energético", salienta Florence.

Neste workshop, conduzido por Florence Chechi, serão abordadas as qualidades energéticas dos 4 elementos, suas funções e como utilizá-los nos espaços para benefício de uma das potentes sabedorias do mundo do Healing Design. O workshop faz parte da grade curricular da formação de Healing Design na Artenova e é voltado aos que se interessam pelos caminhos holísticos do Design e da Arquitetura de Interiores.

Conteúdo:

Healing Design, Os Pilares da Decoração Atual, A Decoração da Nova Era, Os Elementos e os Ciclos da Vida, A Simbologia dos Elementos, Energia Psíquica, Espaços Terapêuticos, O Poder dos Elementos, Aplicação da Decoração.

Serviço:

Data: 09/11/2019

Hora: das 9h às 12h e das 13h30 às 18h30.

Informações e ingressos: cultura@casamundi.com.br e 51 3392 4283. www.casamundi.com.br

Local: Casamundi Cultura, Av. Borges de Medeiros, 2500/1909, Porto Alegre, RS



Um pouco sobre Florence Chechi

Formada em design, Florence vem investigando como o trabalho pode estar a serviço da regeneração da vida, das relações e do mundo como um todo. Depois de trilhar uma carreira tradicional de mestrado e doutorado e descobrir verdadeiramente seu propósito, tornou-se professora, treinadora de profissionais da área da docência e do design holístico.