'Águas Profundas', com Ben Affleck e Ana De Armas, estreia em março

'Águas Profundas', novo thriller erótico do diretor britânico Adrian Lyne, estreia no dia 18 de março exclusivamente no Prime Video. Baseado no romance homônimo de Patricia Highsmith, é o primeiro longa de Lyne em 20 anos, após o sucesso de filmes como 'Proposta Indecente', 'Infidelidade' e 'Atração Fatal', e é estrelado por Ben Affleck e Ana de Armas.

No filme, Ben Affleck e Ana de Armas interpretam Vic e Melinda Van Allen, um casal rico de Nova Orleans cujo casamento está desmoronando sob o peso do ressentimento, do ciúme e da desconfiança. À medida que as provocações mútuas e os jogos mentais aumentam, as coisas rapidamente se transformam em um jogo mortal de gato e rato quando os casos extraconjugais de Melinda começam a desaparecer.

O elenco também conta com Tracy Letts, Rachel Blanchard, Dash Mihok, Lil Rel Howery, Jacob Elordi, Finn Wittrock, e Kristen Connolly.