Ângela Castro, Mariana Aydar e Munhoz e Mariano embalam as redes

publicidade

A última terça-feira de maio traz diversas apresentações nas plataformas digitais que irão animar este dia de quarentena, passando por gêneros como indie rock, sertanejo, funk, forró e muito mais. Confira a agenda cultural completa e programe-se para assistir seus artistas favoritos.

Sofi Tukker

A dupla se apresenta nesta terça-feira, às 14h, em seu perfil oficial do Instagram , com um show que agitará o público de casa.

Ângela Castro

Ângela Castro é a artista que embala o Festival DoSol de hoje. A apresentação ocorre às 18h no Instagram e Youtube do festival.

Bruno Rosa

Às 19h, o cantor se apresentará em seu canal oficial do Youtube . Os fãs podem participar da seleção do repertório da live, encaminhando seus pedidos de música para o perfil do Instagram do artista.

Mariana Aydar

A cantora brasileira se apresenta hoje, às 19h no #EmCasaComSesc, com um repertório de músicas de sucesso da sua carreira. A live será transmitida no Youtube e Facebook do Sesc São Paulo e no Instagram do Sesc Ao Vivo.

Munhos e Mariano

Os artistas farão um show com muito sertanejo às 20h em seu canal oficial do Youtube .

Phoebe Bridgers

Às 21h a cantora fará um show diretamente de sua cozinha para alegrar o público. A live será transmitida no Instagram da Hooligan Magazine.

Tigers Jaw

Às 21h30, a banda americana se apresenta em seu perfil no Instagram . Toda terça-feira, Tiger Jaw faz uma transmissão ao vivo com músicas de sucesso da banda.

DJ Caverinha

DJ Caverinha faz uma apresentação com muito funk, às 22h, no canal do Youtube Rei dos Fluxos.

Tereza Cristina

A cantora e compositora se apresenta hoje, às 22h, em seu perfil do Instagram .

*Sob supervisão de Marcos Santuario