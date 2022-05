Última semana de inscrições para o 50° Festival de Cinema de Gramado

publicidade

As inscrições para o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas e para a Mostra de Longas-Metragens Gaúchos do 50º Festival de Cinema de Gramado encerram no próximo dia 27, sexta-feira.

A organização do Festival informa que os interessados têm até às 23h59 do dia 27 de maio para preencher a ficha de inscrição, disponível em https://inscricoescinema.com.br. A organização aconselha que os realizadores finalizem a inscrição o mais cedo possível, evitando, assim, eventuais falhas no sistema por acúmulo de tráfego.

Os participantes concorrem, na Mostra Gaúcha de Curtas, ao troféu Assembleia Legislativa em 11 categorias: Melhor filme, Melhor ator, Melhor atriz, Melhor direção, Melhor roteiro, Melhor fotografia, Melhor montagem, Melhor direção de arte, Melhor música, Melhor edição de som e Melhor produção/produção executiva. Já os participantes do Prêmio Iecine/Sedac da Mostra de Longas-Metragens Gaúchos concorrem aos Kikitos em dez categorias técnicas: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Montagem, Melhor Desenho de Som e Melhor Trilha Musical, além de Melhor Filme pelo Júri Popular.

O regulamento permanece disponível no site www.festivaldegramado.net. O 50º Festival de Cinema de Gramado ocorre entre os dias 12 e 20 de agosto.