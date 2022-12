11º Festival Internacional Sesc de Música será de 16 a 27 de janeiro

publicidade

Com entrada gratuita para todas as apresentações, a programação do 11º Festival Internacional Sesc de Música será realizado em Pelotas de dias 16 e 27 de janeiro de 2023. A programação foi divulgada pelo Sesc e pode ser conferida abaixo. O Theatro Guarany (Rua Lobo da Costa, 849), o Teatro Sicredi (Avenida Dom Joaquim, 1087), o Conservatório de Música da UFPel (Rua Félix Xavier da Cunha, 651), a Bibliotheca Pública Pelotense (Pr. Cel. Pedro Osório, 103) e outros locais na cidade serão palco para concertos, recitais e outras atrações musicais deste, que é um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina.

Entre os destaques da edição, que oferecerá cursos de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, harpa, flauta, oboé (corne-inglês), clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone tenor, trombone baixo, tuba, saxofone, eufônio, percussão, canto lírico, piano, composição e choro (violão, sopros, acordeom, bandolim, percussão e cavaquinho), estão o concerto “(L) Este”, com Alejandro Brittes & Orquestra Barroca, Orquestra Mundana Refugi, Ópera Cavalleria Rusticana, Orquestra de Câmara Theatro São Pedro e Vitor Ramil, Banda Sinfônica, Orquestra Acadêmica e muito mais.

Para as apresentações no Theatro Guarany e no Teatro Sicredi, é necessária a retirada antecipada de ingressos na Rua Lobo da Costa, 849, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h30. Há limite de um par por pessoa, conforme o cronograma: Nos dias 10, 11, 12 e 13 retiram ingressos para espetáculos de 16, 17, 18 e 19; nos dias 14, 17, 18 e 19 de janeiro são entregues para 19, 22 e 23; e 20, 21 e 24 distribui ingressos para os dias 24, 25 e 26. Quem não conseguir buscar com antecedência, pode tentar uma hora antes de cada concerto na entrada dos teatros. Sugere-se a doação de 1kg de alimento não perecível por pessoa para o programa Mesa Brasil Sesc.

A partir de mais de 840 inscrições, a comissão avaliadora do Festival Internacional Sesc de Música selecionou cerca de 350 alunos, que terão contato com 50 professores do Brasil, Estados Unidos, Chile, China, Itália, Portugal, Rússia, Bielorússia, Japão e Argentina. O credenciamento dos estudantes será feito no dia 15 de janeiro, das 9h às 18h, mediante apresentação de documento com foto, na Faculdade Senac de Pelotas (Rua Gonçalves Chaves, 602).

Programação do 11º Festival Internacional Sesc de Música:

16/01 (Segunda-feira)

18h – Cortejo Musical (Largo do Mercado Público)

20h30 – Alejandro Brittes e Orquestra Barroca (Theatro Guarany)

17/01 (Terça-feira)

9h30 – Grupo de Cordas do Festival | Festival na Comunidade (Hospital Santa Casa de Misericórdia) ***

15h – Grupo de Cordas do Festival | Festival na Comunidade (Hospital Beneficência Portuguesa) ***

18h30 – Banda União Democrata | Festival na Comunidade (Casa da Música – Largo de Portugal)

19h – Recital de Canto lírico, Madeiras e Piano | Flávio Leite (BRA), André Carrara (BRA), Marcelo Barboza (BRA), Ovanir Buosi (BRA), Paulo Bergmann (BRA), Diego Grendene (BRA) (Bibliotheca Pública Pelotense)

20h – Grupo de Cordas Sesc Minas Gerais | Festival na Comunidade (Paróquia Santa Terezinha)

20h30 – Orquestra Mundana Refugi (Theatro Guarany)

18/01 (Quarta-feira)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

13h – Grupo de Cordas do Festival | Festival na Comunidade (Campus da Saúde UCPel) ***

18h – Grupo de Cordas Sesc Sergipe | Festival na Comunidade (Catedral do Redentor)

19h – Recital de Violino e Piano | Yang LIU (CHI) e Olivia Tsai (CHI) (Bibliotheca Pública Pelotense)

19h – Quinteto de cordas Negrinho Martins | Festival na Comunidade (Associação Otroporto)

20h30 – Sphaera Mundi Orquestra (Theatro Guarany)

19/01 (Quinta-feira)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

14h – Grupo de Cordas do Festival | Festival na Comunidade (Hospital São Francisco de Paula) ***

17h – Banda União Democrata | Festival na Comunidade (Shopping Pelotas)

19h – Recital de Choro | Homenagem a Avendano Júnior | Mathias Behrends Pinto (BRA), Lucian Krolow (BRA), Matheus Kleber (BRA), Elias Barboza (BRA), Guilherme Sanches (BRA), Alexandre Susin (BRA), Fernando Deddos (BRA), Albert Khattar (BRA) e Marcelo Barboza (BRA) (Bibliotheca Pública Pelotense)

20h30 – Ópera Cavalleria Rusticana - CORS (Theatro Guarany)

20/01 (Sexta-feira)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

14h – Grupo de Cordas do Festival | Festival na Comunidade (Hospital Escola UFPel) ***

19h – Recital de Cordas, Harpa e Piano | Emmanuele Baldini (BRA), Freddy Varela (ARG), Horácio Schaefer (BRA), Fábio Presgrave (BRA), Ana Valéria Poles (BRA), Liuba Klevtsova (RUS), Eder Kinappe (BRA), Max Uriarte (BRA) e André Carrara (BRA) (Bibliotheca Pública Pelotense)

19h30 – Grupo de Canto do Festival | Festival na Comunidade (Catedral Metropolitana São Francisco de Paula)

20h – Orquestra Municipal e do Areal | Festival na Comunidade (Paróquia São José)

20h – Banda Sinfônica Acadêmica | Regente Mônica Giardini (BRA) (Praia do Laranjal – Palco do Festival)

21/01 (Sábado)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

19h – Recital de Madeiras, Metais e Piano | Maurício Freire (BRA), Giorgio Mandolesi (ITA), Ovanir Buosi (BRA), Paulo Bergmann (BRA), Tiago Linck (BRA), Marcos Motta (BRA), Alma Liebrecht (EUA), José Milton Vieira (BRA) e Adib Corrêa Vera (BRA) (Bibliotheca Pública Pelotense)

20h – Orquestra de Câmara Theatro São Pedro e Vitor Ramil (Praia do Laranjal – Palco do Festival)

20h30 – Gafieira do Festival | Festival na Comunidade (Nave)

22/01 (Domingo)

15h – Recital Classe de Piano (Bibliotheca Pública Pelotense)

18h – Banda União Democrata (Casa da Praia Sesc Laranjal)

20h30 – Orquestra Sinfônica Acadêmica | Regente Robert G. Hasty (EUA) (Theatro Guarany)

21h – Autocine Brazilian Blend | Festival na Comunidade (Food Hall Quartier)

23/01 (Segunda-feira)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

18h – Quinteto de Cordas Negrinho Martins | Festival na Comunidade (CEU DUNAS)

19h – Orquestra de Câmara Sesc Roraima | Festival na Comunidade (Igreja Sagrado Coração de Jesus – Porto)

19h – Recital de Madeiras, Metais e Percussão | Philip Nodel (RUS), Douglas Gutjahr (BRA), Pedro Sá (BRA), Tiago Linck (BRA), Marcos Motta (BRA), Alma Liebrecht (EUA), José Milton Vieira (BRA), Adib Corrêa Vera (BRA), Fernando Deddos (BRA) e Albert Khattar (BRA) (Bibliotheca Pública Pelotense)

20h30 – Gala Lírica | Núcleo de Alunos do Festival (Theatro Guarany)

24/01 (Terça-feira)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

15h – Grupo de Choro do Festival |Festival na Comunidade (Rodoviária de Pelotas)

19h – Sexteto Gaúcho | Festival na Comunidade (Parque UNA) **

19h – Recital de Canto lírico, Cordas, Madeiras, Harpa e Piano | Stanimir Todorov (BUL), André Carrara (BRA), Paulo Bergmann (BRA), Maurício Freire (BRA), Eiko Senda (JAP), Max Uriarte (BRA), Liuba Klevtsova (RUS), Horácio Schaefer (BRA), Ana Valéria Poles (BRA) e Joana Cipriano (POR) (Bibliotheca Pública Pelotense)

20h30min – Orquestra Jovem Sesc Brasil | Núcleo Sopros e Percussão (Theatro Guarany)

25/01 (Quarta-feira)

10h – Grupo de Metais do Festival | Festival na Comunidade (Unidade Cuidativa de Pelotas)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

15h – Grupo de Canto do Festival | Festival na Comunidade (Asilo de Mendigos de Pelotas) ***

19h – Recital de Madeiras e Metais | Carlos Gontijo (BRA), Maurício Freire (BRA), Viktória Tatour (BIE), Diego Grendene (BRA), Giorgio Mandolesi (ITA), Philip Nodel (RUS), Ovanir Buosi (BRA), Alma Liebrecht (EUA) e Matias Piñeira (CHI) (Bibliotheca Pública Pelotense)

20h – Grupo de Cordas Sesc Minas Gerais | Festival na Comunidade (Comunidade Católica São Miguel – Monte Bonito)

20h30min – Avendano Júnior: A tradição do choro em Pelotas (Theatro Guarany)

26/01 (Quinta-feira)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

15h – Grupo de Saxofone do Festival | Festival na Comunidade (Hospital Espírita) ***

19h – Recital de Cordas | Emmanuele Baldini (ITA), Freddy Varela (ARG), Horácio Schaefer (BRA), Joana Cipriano (POR) e Stanimir Todorov (BUL) (Bibliotheca Pública Pelotense)

19h – Orquestra de Choro do Festival | Festival na Comunidade (Teatro Sicredi)

20h – Grupo de Cordas Sesc Sergipe | Festival na Comunidade (Paróquia Amor Divino – Colônia. Sto. Antônio)

20h30min – Banda Sinfônica Acadêmica | Regente Mônica Giardini (BRA) (Theatro Guarany)

27/01 (Sexta-feira)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

15h – Grupo de Canto do Festival (Conservatório de Música da UFPel)

17h – Orquestra de Choro do Festival (Bibliotheca Pública Pelotense)

20h30min – Orquestra Acadêmica | Regente Evandro Matté (BRA) (Largo Mercado Público)

Fonte: Sesc