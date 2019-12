17ª Jornada Nacional de Literatura é cancelada em Passo Fundo

publicidade

A Universidade de Passo Fundo (UPF) informou, nessa terça-feira, que a 17ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo foi cancelada. Em nota, a instituição informou que as captações de recursos financeiros, via lei de incentivo e patrocínios, não foram favoráveis à realização dessa importante manifestação cultural. "Esse cenário levou ao necessário cancelamento da 17ª Jornada Nacional de Literatura e da 9ª edição da Jornadinha Nacional de Literatura, programadas para março de 2020", diz a nota.

Em julho deste ano, a instituição já havia anunciado que o evento seria adiado para março de 2020. "A realização, no entanto, depende da autorização do governo federal para que os recursos liberados via Ministério da Cidadania possam ser utilizados no ano que vem".

A Universidade reafirma que prima pelo compromisso em trabalhar em prol da educação, da cultura e do desenvolvimento da comunidade. "Nesse cenário, dedica-se incansavelmente à formação de leitores, desenvolvendo ações permanentes de incentivo à leitura e à literatura em multiplataformas, com seus diferentes públicos", informa o texto.

Conforme a UPF, o projeto Jornadas Literárias continua como uma movimentação cultural permanente de formação leitora. "Embora não seja possível o grande encontro entre autores e leitores no complexo das Jornadas, estão sendo planejadas para 2020 iniciativas e ações de forte adesão comunitária e escolar para o objetivo maior da Capital Nacional da Literatura, qual seja, formar leitores autônomos, críticos e esteticamente sensíveis, pois essa é a nossa missão e o nosso compromisso pelo desenvolvimento de uma sociedade leitora", encerra a nota.