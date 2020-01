"1917" vence prêmio principal do Sindicato dos Produtores

publicidade

"1917", filme dirigido por Sam Mendes, foi o grande vencedor do PGA Awards 2020, o prêmio do Sindicato dos Produtores de Hollywood. A premiação ocorreu na noite desse sábado. Com a vitória na categoria Melhor Produção de Filme, o longa-metragem desponta como o favorito para levar o Oscar de Melhor Filme este ano .

"1917" retrata um dia na vida de dois soldados, durante a Primeira Guerra Mundial. A dupla recebe ordens aparentemente impossíveis de cumprir. Em uma corrida contra o tempo, eles precisam atravessar o território inimigo e entregar uma mensagem que pode salvar 1,6 mil de seus companheiros.

Já na Televisão, as séries "Sucession" e "Fleabag" conquistaram os prêmios nas categorias de Melhor Drama e Comédia, respectivamente. Em minissérie, "Chernoby" saiu vencedora.

A cerimônia também entregou prêmios honorários para Ted Sarandos, Marta Kauffman, Octavia Spencer, para o filme "O Escândalo", para a produtora de Brad Pitt, a Plan B, e para a produtora Mari-Jo Winkler.

Confira os vencedores

Cinema

Prêmio Darryl F. Zanuck Award de Melhor Produção de Filme: "1917"

Melhor Animação: "Toy Story 4"

Melhor Documentário: "Apollo 11"

TV

Melhor Produção de Série de TV - Drama: "Sucession"

Melhor Produção de Série de TV - Comédia: "Fleabag"

Melhor Produção de Minissérie: "Chernobyl"

Melhor Produção de Televisão Não-Ficção: "Deixando Neverland"

Melhor Produção de Entretenimento Ao Vivo ou Programa de Variedades: "Last Week Tonight with John Oliver"

Melhor Produção de Programa de Competição: "RuPaul's Drag Race"

Melhor Programa de Esporte: "What's My Name | Muhammad Ali"

Melhor Programa Infantil: "Vila Sésamo"

Melhor Programa em Formato de Curta: "Comedians in Cars Getting Coffee"