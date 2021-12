50 Cent pede desculpas à Madonna após tirar sarro de fotos sensuais da cantora

publicidade

50 Cent usou as redes sociais para se desculpar com Madonna após ter tirado sarro da cantora por postar um ensaio sensual, aos 63 anos, em seu Instagram. "Eu devo ter magoado a Madonna, ela desenterrou uma foto velha da MTV, tirada em 2003. Certo, desculpe. Eu não quis te magoar. Não me beneficio com isso de forma alguma. Eu disse o que pensei quando vi a foto, por conta de onde a tinha visto antes, espero aceite minhas desculpas", escreveu ele.

O pedido de desculpas aconteceu após o rapper ter sido bastante criticado na internet e também ter recebido uma resposta da própria artista. “Aqui está 50 Cent fingindo ser meu amigo. Agora decidiu falar mal de mim! Eu acho que sua nova carreira é receber atenção ao tentar humilhar os outros nas redes sociais. A escolha menos elevada. Você poderia ser um artista e um adulto. Você só está com inveja porque não será tão bonito quanto eu, nem irá se divertir tanto quando tiver a minha idade", rebateu Madonna, postando uma foto antiga dos dois na MTV.

Entenda o que aconteceu:

Madonna publicou o ensaio sensual no dia 25 de novembro, quando o rapper postou um meme com uma das fotos da Rainha do Pop de lingerie, comparando-a com a Bruxa Malvada do Leste, do filme "O Mágico de Oz", em uma cena em que a personagem aparece com as pernas embaixo da casa de Dorothy.

Em outra publicação, que assim como a primeira também foi deletada, 50 Cent escreveu: "Isso é como um desafio de virgem aos 63 anos", citando o nome do hit "Like A Virgin", da artista. O rapper chegou a republicar essa foto com uma nova legenda: "Ei, essa é a p*rra mais engraçada! Tô rindo muito, isso é Madonna embaixo da cama tentando ser uma virgem aos 63 anos".