A atriz e cantora Leslie Grace é a nova "Batgirl”

A atriz e cantora Leslie Grace (“Em um bairro de Nova York”) é a escolhida protagonizar o filme “Batgirl”. A nova heroína dos quadrinhos da DC Comics é filha do comissário Gordon.

"Estou mais do que animada em dar vida a Barbara Gordon, a sua Batgirl!", escreveu em sua conta no Twitter. "Não posso acreditar no que estou escrevendo agora. Obrigado, DC por me receber na família! Estou pronta para dar tudo o que tenho!".

“Batgirl” será dirigido pela dupla Adil El Arbi e Bilall Fallah (Bad Boys Para Sempre) e terá roteiro de Christina Hodson (Aves de Rapina). O ano previsto para o lançamento é 2023. O filme deve chegar direto ao catálogo da HBO Max.

O filme trará a versão da Batgirl cuja identidade secreta é Barbara Gordon, a filha do Comissário Gordon. Nas HQs, ela usa o codinome Batgirl até ficar paraplégica em um ataque do Coringa, assumindo depois disso a identidade da especialista em tecnologia Oráculo, ajudando o Batman em suas investigações.