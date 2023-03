A Bach Society Brasil começa sua temporada 2023

publicidade

A Bach Society Brasil inicia sua temporada 2023 convidando ao palco do Theatro São Pedro, duas das maiores sopranos da atualidade especializadas em música barroca: Maria Cristina Kiehr (Suíça) e Marília Vargas (São Paulo). O Ensemble Bach Brasil, dirigido por Fernando Cordella, abre a noite com o vibrante Concerto em Lá menor para Violino e orquestra BWV 1041, com o violinista Giovani dos Santos. O concerto segue explorando as potencialidades da voz soprano na obra de Johann Sebastian Bach, com uma seleção de árias sacras (solo e em dueto), retiradas das Paixões e da Missa em Si Menor. Em diálogo com este repertório, será apresentada a misteriosa Troisième Leçon De Ténèbres à Deux Voix, de François Couperin, obra em que as vozes são tratadas pelo compositor como verdadeiros instrumentos, tecendo melismas inspirados pelas letras do alfabeto hebraico. O trigésimo concerto da série Bach Brasil conta com o apoio do Goethe Institut.

Data: quarta-feira, 15 de Março de 2023, às 20h.

Local: Theatro São Pedro - Praça Mal. Deodoro, s/nº - Centro Histórico, Porto Alegre.

Venda de ingressos e mais informações no site www.bachbrasil.com.