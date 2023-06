A banda de reggae 4Jah lança clipe e faz show neste sábado

publicidade

Neste sábado, ocorre o lançamento do single e clipe "Paga-se Dinheiro" da banda de reggae 4Jah, de Porto Alegre. O evento terá show, a partir das 22h, na Casa de Praia Bar (José do Patrocínio, 878). O grupo é formado por Marcelo Noms (cantor e compositor), Lester Borges (guitarrista), Guilherme "Chula" (baixista) e João Vitor Rosa (baterista). O grupo procura crescer na cena musical da cidade. Mesmo sendo uma banda ainda em ascensão, tem conquistado o público com sua sonoridade cativante, misturando influências de reggae, rock, e pop.

O lançamento de "Paga-se Dinheiro" marca um momento crucial na carreira da 4Jah. A música é uma composição original que aborda de forma poética as lutas e obstáculos enfrentados por aqueles que perseguem seus sonhos. Co ela, a banda pretende transmitir uma mensagem de reflexão sobre os verdadeiros valores humanos em uma sociedade cada vez mais materialista. O clipe foi todo produzido, dirigido, gravado e editado pelo cantor e compositor da banda, Marcelo Noms.

A 4Jah convida toda a comunidade musical e os entusiastas locais a se juntarem a eles nessa noite memorável de lançamento. Além de apresentar o tão aguardado single e clipe "Paga-se Dinheiro", a banda irá proporcionar um repertório diversificado, incluindo suas composições anteriores e surpresas musicais.

Sobre a banda 4Jah:

Formada em 2019, a 4Jah é uma banda de reggae, originária de Porto Alegre. O nome "4Jah" tem um significado especial. Traduzido, remete à ideia de "para Deus" e simboliza algo que foi forjado tanto para Deus quanto para o mundo. Com uma visão clara de disseminar boas vibrações e inspirar pessoas através da música, a banda busca promover felicidade, amor, paz e positividade em um mundo que muitas vezes necessita desses valores.

Influenciada pelo ícone do reggae Bob Marley, a 4Jah traz em sua música a união de diferentes estilos musicais, com destaque para a riqueza da música gaúcha e brasileira. O repertório da banda é diversificado, incluindo músicas autorais, clássicos do reggae nacional e internacional, além de versões de canções que marcaram história. Com o lançamento de "Paga-se Dinheiro", o grupo espera abrir novas portas e expandir a base de fãs, compartilhando as músicas com o mundo.

Serviço:

Evento: Show de lançamento do clipe "Paga-se Dinheiro"

Data: sábado, 3 de junho de 2023

Local: Casa de Praia Bar (rua José do Patrocínio, 878), bairro Cidade Baixa, - Porto Alegre.

Horário: abertura do bar 18h – previsão de início do show 22h

Informações pelo e-mail: 4jahoficial@gmail.com