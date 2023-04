A cantora Dua Lipa é confirmada no elenco do filme 'Barbie'; veja trailer e pôsteres oficiais

publicidade

Dua Lipa oficializou a sua participação no aguardado filme live-action de "Barbie". A cantora dividirá a tela com os premiados atores Margot Robbie e Ryan Gosling, protagonistas do longa.

A estrela pop usou as suas redes sociais para anunciar sua presença na produção. "Esta Barbie é uma sereia", escreveu Dua, que aparece na imagem de promoção com uma peruca azul.

"Barbie" estreia dia 21 de julho nos cinemas, nos Estados Unidos. Além de Margot Robbie e Ryan Gosling, o filme de Greta Gerwig, conta com Will Ferrell, Emma Mackey, Connor Swindells, Nicola Coughlan, Emerald Fennell, Kate McKinnon, Michael Cera, Simu Liu, America Ferrera, Ncuti Gatwa, Issa Rae, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Ritu Arya e Jamie Demetriou.

Veja o post da cantora tornando oficial sua presença em "Barbie" abaixo:

Veja os pôsteres divulgados, com o elenco confirmado:

Veja trailer divulgado hoje: