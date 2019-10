"A Família Addams" estreia nos cinemas pela primeira vez em forma de animação

publicidade

No dia em que é comemorado o Halloween, um dos clãs mais assustadores e queridos das telonas marca seu retorno. "A Família Addams" entra em cartaz pela primeira vez em formato de animação. O longa, de um pouco mais de uma hora e meia de duração, tem direção de Conrad Vernon e Greg Tiernan e tem no elenco de dubladores na versão dos EUA nomes como Charlize Theron, Oscar Isaac e Chloë Grace.

No filme, os integrantes da Família Addams enfrentarão um grande desafio: ao mesmo tempo em que precisam se preparar para receber uma visita de parentes que dão ainda mais medo, precisam lutar para que a casa onde vivem se mantenha, em meio a desavenças com os vizinhos. Além disso, o longa dá destaque à personagem Vandinha (Chloë Grace). Já na fase adolescente, ela rejeita as tradições da família e agora quer ter em seu ciclo pessoas "comuns".

Criada originalmente nos anos 1930 em formato de quadrinhos, a Família Addams já esteve nos cinemas em outras três ocasiões, em 1991, 1992 e 1998. O primeiro longa foi sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 190 milhões de dólares ao redor do mundo. A nova versão promete tomar o mesmo rumo. Nos Estados Unidos, onde a estreia ocorreu antes, a animação arrecadou 31 milhões de dólares na primeira semana, ficando atrás somente do megassucesso "Coringa".