'A Fazenda' é vice-líder isolada de audiência no final de semana

Na sexta-feira (27), A Fazenda consolidou a vice-liderança isolada com média de 12,3 pontos, pico de 13 e share de 22% em seu horário de exibição, das 22h48 às 23h42. A emissora terceira colocada registrou apenas 5,3 pontos no horário.

No sábado (28), o reality show garantiu a vice-liderança isolada com média de 10,6 pontos, pico de 13 pontos e share de 18% no horário em que foi ao ar, das 22h30 às 23h38. Com o resultado, marcou quase o dobro da concorrente terceira colocada, que registrou média de 5,6 pontos.

No domingo (29), a atração comandada por Marcos Mion marcou média de 10,1 pontos, pico de 11 e share de 19% em seu horário de exibição, das 23h13 às 23h39. A concorrente terceira colocada no horário obteve 6,7 pontos de média.

Todos os dados acima são consolidados Kantar IBOPE Grande SP.

O reality show tem apresentação de Marcos Mion, produção da Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli e direção-geral de Fernando Viudez.