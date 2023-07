A ‘Lady Leste’ Gloria Groove se apresenta no Araújo Vianna

publicidade

A cantora paulistana Gloria Groove se apresenta pela primeira vez no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) neste sábado, a partir das 21h30min, com o show do seu disco mais recente, dançante e cheio de ritmo “Lady Leste”, que conta com hits como “Vermelho”, “Bonekinha”, “A Queda”. Ingressos na Sympla.

Com 13 faixas, “Lady Leste”, (2022), quebrou as estruturas da internet com três singles: "Bonekinha", "A Queda" e "Leilão". O álbum marcou o retorno de Gloria Groove ao pop, após a experiência com R&B em “Affair”. A cantora planejou um álbum dançante e cheio de ritmo. "Comecei Lady Leste em meados de março de 2021, quando rabisquei as primeiras coisas. Queria fazer um 'detox' de ‘Affair’, uma fase bem introspectiva e que combinou com o que vivíamos na pandemia. Estava em busca do que eu iria ser quando voltasse para a pista. Foi assim que nasceu 'Bonekinha', hino que puxou a era Lady Leste", diz.

Logo depois veio “A Queda”. Com estética inovadora, Groove abordou a cultura do cancelamento e viralizou nas redes, sendo o clipe de pop solo mais visto e curtido de 2021. “Lady Leste é a minha grande realização enquanto artista pop de servir uma era musical coesa e ao mesmo tempo versátil”, finaliza.