A música passa o chapéu e entra nas plataformas

publicidade

A Secretaria de Estado da Cultura, através do Instituto Estadual da Música, Discoteca Pública Natho Henn e Casa de Cultura Mario Quintana, em parceria com o produtor cultural Marcos Monteiro, apresenta novo Chapéu Acústico, hoje, às 19h, no Auditório Luís Cosme, no 4<SC120,176> andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). A atração é o compositor, arranjador, instrumentista e referências no acordeão no RS, o músico Luciano Maia.

Ele se apaixonou pelo acordeão aos oito anos de idade e desde então se tornou não apenas um músico virtuose, mas um compositor e pesquisador dos mais acurados de seu instrumento. Em trajetória de sucesso, Luciano, em duas décadas gravou 16 álbuns, produziu dezenas de outros de artistas da região sul do Brasil, dividindo o palco e o estúdio com nomes como Hermeto Pascoal, Dominguinhos, Yamandu Costa, Renato Borghetti, que são suas referências no instrumento, como o francês de herança italiana Richard Galliano. O ingresso é uma contribuição espontânea.

Depois de vários anos se apresentando em bares, com versões de músicas dos seus ídolos, Jean Melgar, cantor, compositor e intérprete porto-alegrense, está dedicado a lançar suas canções autorais, nas quais mostra referências e estilos bem brasileiros.

Nesta terça, 26, o artista lança seu primeiro single, “Cheiro de Flor”, em todas as plataformas musicais. Segundo Jean Melgar, a composição é uma ode aos mestres da MPB, ao feminino e aos ritmos que envolvem e seduzem o público. Em “Cheiro de Flor”, sutilmente, Melgar apresenta suas referências em Caetano Veloso, Marisa Monte e Novos Baianos. “Minhas referências passeiam, também, pelo pop, o que eu pretendo apresentar nas próximas canções”, antecipa. A canção tem arranjo e produção musical de Jefferson Marx, que também assina as guitarras, baixo e piano; percussões de Giovanni Berti e Bruno Coelho e backing vocal de Lindseyara. O single foi gravado e mixado no Estúdio Tec Audio entre os meses junho e agosto.