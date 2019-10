"A Odisseia dos Tontos" chega aos cinemas de Porto Alegre

publicidade

Uma das estreias desta quinta-feira nos cinemas vem da Argentina. “A Odisseia dos Tontos”, com direção de Sebastián Borensztein (o mesmo de “Um Conto Chinês“), é nova investida do diretor na união do humor em meio à tragédia. No elenco está o aclamado ator daquele país, Ricardo Darín, ao lado do filho, Chino Darín, e com um elenco que reúne diversas figuras conhecidas e experientes do cinema argentino, como Luis Brandoni.



O filme se destaca na filmografia argentina e consegue apresentar com competência a comicidade imersa no tom dramático que já é característico do diretor. O contexto é a Argentina de 2001 e a trama se desenvolve em uma cidade distante na província de Buenos Aires, durante a crise econômica. Naquele contexto, um grupo de moradores decide reunir a quantia de dinheiro necessária para comprar alguns silos abandonados em uma propriedade agroindustrial.



A louvável iniciativa encontra eco na comunidade, e os vínculos pessoais dão sustentação à busca de recursos para tornar real o projeto. Com ritmo e dinâmicas envolventes, os personagens vão surgindo e entrando em situações resultantes da instabilidade da economia argentina daquele momento. Mas, assim que fazem o investimento, a economia argentina entra em colapso e eles descobrem que sofreram um golpe do advogado e do gerente do banco.



A dramaticidade se torna intensa mesmo antes de poderem executar o projeto, quando o golpe faz com que eles atinjam o fundo do poço e reajam, juntos, diante da injustiça. A amizade é importante elemento nesta construção. O sofrimento comum também. Daí surge um plano para recuperar o dinheiro.



O filme é baseado no livro “La Noche de la Usina”, do escritor Eduardo Sacheri e levou dois anos para chegar ao roteiro final. O trabalho cinematográfico subverte a narrativa do livro, e imediatamente revela o que querem e o plano que têm os personagens. O que fica é a pergunta: eles conseguirão?