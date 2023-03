A paulista Natália Larangeira rege a Ospa pela primeira vez

publicidade

Dois grandes compositores do século XIX estão no próximo concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. De um lado, o nome consagrado do russo Piotr I. Tchaikovsky; de outro, uma compositora que está sendo redescoberta, Louise Farrenc. A paulista Natália Larangeira estreia como regente convidada da Orquestra e o violinista brasileiro radicado na Alemanha Gustavo Surgik volta a se juntar à Sinfônica após três décadas. O concerto é neste sábado, 25 de março, às 17h, na Sala Sinfônica da Casa da OSPA, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Às 16h, o repertório é tema da palestra Notas de Concerto, com o flautista Leonardo Winter.

Natália Larangeira vem trilhando uma carreira promissora que incluiu o cobiçado cargo de regente assistente da Orquestra Filarmônica de Buenos Aires, no Teatro Colón. Em sua estreia à frente da Ospa, a maestrina vai reger duas peças do período romântico, com melodias facilmente reconhecíveis. Natália, que é mestranda no Curso de Música da Unicamp, dedica-se à pesquisa e ao resgate histórico de obras escritas por mulheres. Ela comenta a escolha de interpretar Louise Farrenc: “Ela entra no rol das grandes compositoras que tiveram muita influência enquanto eram vivas e depois caíram no esquecimento. Estamos, não só eu, trazendo essas mulheres de novo para o repertório”.

Baseada em Paris, Louise Farrenc (1804 – 1875) atuou também como professora, escritora e proprietária de uma editora de partituras junto com o marido. “Ela tinha acesso a muita música, o que era raro para as mulheres na época”, pontua Natália. Das três sinfonias compostas por Louise, a Ospa executa a terceira. Datada de 1847, é uma obra enérgica, permeada por contrastes.



Na segunda parte do concerto, a Ospa recebe o solista Gustavo Surgik para a execução de “Concerto para Violino, Op. 35”, composto em 1878 por Piotr I. Tchaikovsky (1840 – 1893). Trata-se de um dos grandes concertos escritos para o instrumento, sugerido pelo próprio Gustavo para o programa deste sábado. O violinista comenta o desafio: “O grau de dificuldade da obra é tão grande que o famoso violinista Leopold von Auer se recusou a estreá-la. O Tchaikovsky teve que procurar um jovem desconhecido na época, e foi uma catástrofe. Os críticos consideraram um concerto ‘contra o violino’ e não ‘para o violino’. Hoje em dia é um dos concertos mais tocados em todo o repertório, provas, concursos, todas as salas de concerto do mundo. É uma das obras mais bonitas já escritas para violino e orquestra.”



Sobre Natália Larangeira (regente – Brasil)



Natália Larangeira revela uma promissora carreira como regente de ópera, balé, coro e orquestra. Em sua carreira, destacam-se o recente prêmio em 2º lugar no III Concurso para regentes da Opera de Baugè (França/2019) e a conquista da vaga de Regente Assistente da Orquestra Filarmônica de Buenos Aires, no Teatro Colón (Argentina/2020). Iniciou seus estudos no Conservatório Arte Musical de Osasco e se formou em regência na UniFiamFaam com os maestros Abel Rocha e Naomi Munakata. Entre as orquestras regidas, estão Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Orquestra do ISATC (Argentina), Szolnok Symphonic Orchestra (Hungria), Orquestra da Opera de Baugè (França), dentre outras.



Gustavo Surgik (violino – Brasil)



Gustavo Surgik é natural de Curitiba, no Paraná, onde realizou sua formação musical na Escola de Música e Belas Artes. Em 1994, concluiu seus estudos com título de doutor em violino pelo Instituto Gnessin, em Moscou, na Rússia. Recebeu prêmios em diversos concursos nacionais e internacionais na Itália, na França e no Brasil. Desde 1997, é vice-líder da Orquestra Estatal da Ópera de Stuttgart e também trabalha como líder principal da Orquestra Sinfônica de Heilbronn. É convidado permanente como primeiro spalla da orquestra do Festival de Ludwigsburg desde 2000 e, desde 2007, é professor da State Academy for Young Musicians em Baden-Württemberg e professor convidado da Nanchang University (China). Atua como solista de orquestras e músico de Câmera em vários países como Alemanha, Itália, Suíça, Inglaterra, Rússia e Brasil.



Serviço:

Concerto da Série Casa da OSPA – Farrenc & Tchaikovsky

Data: sábado, 25 de março de 2023

Início do concerto: às 17h. Palestra Notas de Concerto: às 16h, com Leonardo L. Winter.

Onde: Casa da OSPA (CAFF – Av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre, RS).

Os ingressos estão à venda no site Sympla.