A programação de 2022 da Cinemateca Capitólio

A Cinemateca Capitólio retoma a programação em fevereiro, depois de um recesso em janeiro, com a estreia de dois filmes, “Vitalina Varela”, do diretor português Pedro Costa, e “Cena do Crime”, do brasileiro Pedro Tavares. A atriz Elizabeth Taylor ganha homenagem com "Liz Taylor – 90 anos", composta por uma seleção de clássicos protagonizados no mês em que a diva celebraria seu nonagésimo aniversário.



Estas exibições são somente a largada para a agenda de 2022, repleta de mostras, projetos, homenagens e sessões especiais. O cinema produzido no Rio Grande do Sul será foco da mostra “A retomada do cinema gaúcho", que discutirá o renascimento da produção cinematográfica nos anos 1990, a partir de filmes produzidos no Estado.

A mostra “Filme como um objeto no espaço – Um olhar sobre acervos de cinema e suas restaurações” apresentará um panorama de restaurações recentes e inéditas no Brasil. As sessões contarão com apresentações dos curadores Aaron Cutler e Mariana Shellard (Mutual Films) sobre os processos envolvidos em cada caso, mostrando a diversidade técnica e conceitual no meio da preservação.



Os 40 anos de “E.T. O Extraterrestre”, de Steven Spielberg, ganhará um ciclo especial em torno de um dos temas mais revisitados do cinema: a visita de alienígenas ao planeta terra. O artista inglês David Bowie também será tema de uma retrospectiva em comemoração aos 50 anos de um dos seus discos mais lendários, “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”.

A mostra 'Animações japonesas', uma parceria com a Fundação Japão e o Consulado Japonês no Brasil, contará com animes de importantes realizadores contemporâneos como Makoto Shinkai, Keiichi Hara e Toshio Hirata. A programação promoverá ainda ciclos dedicados a realizadores que marcaram a história do cinema, como os franceses Robert Bresson e Chris Marker, e o norte-americano Francis Ford Coppola.

Projetos Especiais

Uma das atrações deste ano é o retorno da Sessão Plataforma, programação que apresenta longas-metragens contemporâneos inéditos na cidade. Produzida por Davi Pretto e Paola Wink, a sessão foi exibida entre 2013 e 2016, na Sala P. F. Gastal. Com periodicidade bimensal, a 'Sessão Vagalume', produzida pelo Programa de Alfabetização Audiovisual, apresentará sua seleção para as crianças. E o 'Projeto Raros', em cartaz desde 2003, celebrará a 250ª edição em 2022, trazendo filmes que quase ninguém conhece.