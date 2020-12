A rainha Anya Taylor-Joy

publicidade

Anya Taylor-Joy definitivamente conquistou o público com sua atuação em “O Gambito da Rainha”, minissérie original de ficção mais vista da Netflix em toda a sua história. Lançada no dia 23 de outubro já contabilizou 62 milhões de visualizações em vários países.

Com o sucesso, a atriz de olhos grandes e enigmáticos e com muitos recursos expressivos já está fechando novos projetos. A intérprete de Beth Harmon deve estrelar, também sob a direção de Scott Frank (O Gambito da Rainha), a trama baseada no romance russo “Laughter in the Dark”, de Vladimir Nobokov, autor de “Lolita”.

A história do livro acompanha Albert Albinus, um crítico de arte de meia-idade que tem um interesse especial por Margot Peters, uma aspirante a atriz e modelo de 17 anos. A jovem aproveita da relação, estimulada pelo antigo amor de Margot, Axel Rex, para conseguir realizar o sonho de se tornar uma estrela de cinema.

Há também a divulgação de sua participação em “Last Night in Soho”, dirigido por Edgar Wright e que devia ter estreado em 2020, mas foi adiado por conta da pandemia. Ela irá protagonizar o filme como uma jovem garota fascinada pelo mundo da moda que é transportada para Londres nos anos 60.

Outro projeto é “The Northman”, o próximo filme de Robert Eggers (A Bruxa), que será um drama de vingança com pitadas de horror focado em nórdicos.

“O Gambito da Rainha”

Adaptada de livro homônimo, escrito pelo americano Walter Tevis e publicado em 1983, a minissérie da Netflix mostra a trajetória de uma menina (Elizabeth Harmon), desde sua ida para um orfanato, onde aprende xadrez com o zelador da instituição até sua participação em um grande campeonato com os melhores jogadores russos, em plena Guerra Fria entre EUA e URSS. No meio do caminho, há várias lembranças da figura da materna, sua adoção, o enfrentamento do universo do xadrez dominado por homens, a dependência de calmantes e do álcool, e as relações de amizade.

A Netflix lançou um vídeo de 14 minutos com detalhes da produção e escreveu: "A genialidade tem preço. Confira detalhes como Scott Frank, Anya taylor-Joy e a equipe por trás de "O Gambito da Rainha" criaram a aclamada série". Ver:

https://www.youtube.com/watch?v=ixz-r1iZZpU&feature=emb_title

Quem é Anya Taylor-Joy?

Filha de pais interculturais – mãe espanhola e sul-africana, pai escocês e argentino –, Anya nasceu em Miami, nos Estados Unidos. Duas semanas após seu nascimento, sua família se mudou para Buenos Aires, na Argentina. Aos seis anos, ela foi com seus pais para Londres, mas só foi aprender inglês aos oito. Antes, só falava espanhol.

Ela chegou a realizar alguns trabalhos como modelo, mas em 2015, com 19 anos de idade, conseguiu o papel de Thomasin, no filme de terror “A Bruxa”. Em seguida a atriz estrelou o suspense de M. Night Shyamalan, “Fragmentado” (2016), e sua sequência, “Vidro” (2019).

Filmografia da atriz

Emma (2020), de Autumn de Wilde

Os Novos Mutantes (2020), de Josh Boone

Playmobil o Filme (2019), de Lino Di Salvo 2019

Pearky Blinders, de Steve Knigth 2019

O Cristal Encantado: a Era da Resistência (2019), de Louis Leterrier (série)

Vidro (2019) e Fragmentado (2016), de M. Night Shyamalan

Puro-Sangue (2017), de Cory Finley

O Segredo de Marrowbone (2017), de Sergio G. Sánchez

Morgan (2016), de Luke Scott

Barry (2016), de Vikram Gandhi