A Red Hot Chili Peppers se apresentará no VMA 2022

publicidade

A banda Red Hot Chili Peppers será homenageada com o Global Icon Award e também irá se apresentar no VMA 2022. Sob o comando do trio LL COOL J, Nicki Minaj e Jack Harlow, a premiação será transmitida ao vivo, diretamente do Prudential Center, neste domingo, dia 28 de agosto às 21h, na MTV e, gratuitamente, na Pluto TV (através do canal MTV Pluto TV).

A MTV e Red Hot Chili Peppers também se uniram para a estreia global do videoclipe “Tippa My Tongue” o carro chefe do recém anunciado álbum “Return of the Dream Canteen”.

A Red Hot Chili Peppers que já venceu 8 vezes o VMA fará seu tão esperado retorno ao icônico palco da MTV pela primeira vez em mais de duas décadas. A última apresentação se deu em 2000, quando receberam o cobiçado Video Vanguard Award. Este ano, a banda conquistou sua 29ª indicação - e a primeira desde 2006 -- e podem levar para casa mais um troféu em "Best Rock" por "Black Summer", o primeiro single de seu décimo segundo álbum de estúdio, Unlimited Love.

A banda receberá o título de 'Global Icon' durante um ano já marcante para a banda, que inclui dois novos álbuns de estúdio, entre eles o recém-anunciado, "Return of the Dream Canteen", que será lançado em 14 de outubro pela Warner Records, e uma aclamada turnê mundial. Um dos grupos mais bem-sucedidos da história do rock, formado pelo cantor Anthony Kiedis, o baixista Flea, o baterista Chad Smith e o guitarrista John Frusciante, venderam mais de 60 milhões de álbuns, incluindo cinco LPs multi-platina, ganharam seis prêmios Grammy e foram introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame em 2012.

A banda se junta a uma programação de superestrelas globais que irão fazer apresentações musicais no VMA 2022, como: Anitta, J Balvin, BLACKPINK, Jack Harlow, Lizzo, Måneskin, Marshmello x Khalid e Panic! At The Disco. Kane Brown será a atração principal do Toyota Stage.

Empatados na liderança das indicações estão: Jack Harlow, Kendrick Lamar, Lil Nas X (7), junto com Doja Cat e Harry Styles (6) em seguida: Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift e The Weeknd (5).

Bruce Gillmer e Den of Thieves, cofundador do Jesse Ignjatovic, são produtores executivos; Barb Bialkowski é co-produtora executiva. Alicia Portugal e Jackie Barba atuam como Executivos de Produção. Wendy Plaut é a Executiva de Talentos. Lisa Lauricella é Executiva de Talentos Musicais.