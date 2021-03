Abril virtual em filmes e séries

publicidade

Enquanto as exigências do momento pandêmico se impõem, uma das opções que tem sido encontrada por grande parte do mundo é o consumo de produções audiovisuais em streaming. Pensando nisso, as principais plataformas do gênero se esmeram em proporcionar conteúdos atrativos para seus públicos. Uma delas, entre as mais importantes da atualidade, a Netflix, reúne títulos novos e continuações em suas séries, além de apostar em filmes, ficções e documentários, reunindo novidades e títulos consagrados.

Entre os mais esperados está a série “Sombra e Ossos”, que estreia na plataforma no dia 23 de abril, A série foi desenvolvida pelo roteirista estadunidense Eric Heisserer, de 50 anos, que já roteirizou “A Chegada”, em 2016, e “Birdbox”, em 2018. Os dois primeiros episódios da nova série são assinados pelo cineasta Lee Toland Krieger, de 38 anos, responsável pela direção, em 2015, de “A Incrível História de Adaline”. “Sombra e Ossos” se passa em um mundo de fantasia que se apresenta devastado pela guerra. Nele, a cartógrafa órfã Alina Starkov descobre um poder extraordinário: o dom da luz. Com a ameaça monstruosa da Dobra das Sombras à espreita, a jovem é separada de tudo o que conhece para treinar e fazer parte de um exército de elite de soldados mágicos conhecidos como Grisha. O que segue é o treinamento para controlar seus poderes, enquanto percebe que os aliados e inimigos não são tão diferentes e que existem forças malignas em jogo, incluindo um grupo de criminosos muito carismáticos. Uma trama repleta de magia e truques de vida.

Caso faça sucesso, “Sombra e Ossos” deve adaptar o segundo livro da coleção, “Sol e Tormenta”. A trilogia original se completa com “Ruína e Ascensão”, mas o mesmo universo - chamado Grishaverse - teve sequência em títulos como “Six of Crows: Sangue e Mentiras” (2016) e “Crooked Kingdom: Vingança e Redenção” (2017). Todos os livros foram publicados pela Editora Gutenberg no Brasil.

Outro destaque da Netflix em abril é a volta de “Luis Miguel - A Série”, em sua segunda temporada, apresentando outros momentos da carreira do cantor e produtor musical mexicano, nascido em Porto Rico, e conhecido por ser um dos “cantantes” latino-americanos mais populares da história. O astro, que já viveu um romance com Mariah Carey, é vivido na tela pelo ator e também cantor mexicano Diego Boneta. Nesta segunda temporada, Luis Miguel surge na série com sua vida pessoal imersa em traições, revelações chocantes e uma perda terrível, enquanto sua carreira artística decola.

Na programação de filmes, a plataforma aposta em “Esquadrão Trovão”, a partir do dia 9, com Melissa McCarthy e Octavia Spencer; “Amor e Monstros”, indicado ao Oscar de Efeitos Visuais deste ano, que estreia dia 14; e “Radioactive”, de Marjane Satrapi, com Rosamund Pike vivendo a cientista Marie Curie. Já no dia 1º estreiam “A Força da Natureza”, com Mel Gibson; o clássico “A Lista de Schindler”, de Steven Spielberg; “Prenda-me Se for Capaz”, com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks; e “Steve Jobs”, com Michael Fassbender e Kate Winslet. Ainda a partir do dia 1º, para os amantes de Rambo, tem trilogia da franquia que fez história.

Principais novidades

SÉRIES

“Sombra e Ossos” (dia 23)

“Meu Pai e Outros Vexames” (dia 14)

“O Paraíso e a Serpente” (dia 2)

“Grite, Você Está Sendo Filmado – 2ª temporada” (dia 1°)

“Luis Miguel: A Série – 2ª temporada” (dia 18)

“O Inocente” (dia 30)

FILMES

“Esquadrão Trovão” (dia 9)

“Alma de Cowboy” (dia 2)

“Amor e Monstros” (dia 14)

“Radioactive” (dia 15)

“Prenda-me se for Capaz” (dia 1°)

“Fuja (sem data definida)

“Vozes e Vultos” (sem data)

“À Espreita do Mal” (sem data)

Documentários e Especiais

“Meu Amor: Seis Histórias de Amor Verdadeiro” (dia 13)

“O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos” (dia 7)

“Por Que Você me Matou”? (dia 14)

“Headspace: Guia Para Dormir Melhor” (dia 28)

“A Vida em Cores com David Attenborough” (dia 22)

“Histórias Para Vestir” (dia 1°)

Crianças e família

“A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas” (dia 30)

“Go! Go! Cory Carson – 4ª temporada” (dia 27)