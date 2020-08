Academia brasileira define comissão para indicar filme ao Oscar

publicidade

A Academia Brasileira de Cinema anunciou os nove profissionais que vão escolher um filme brasileiro para indicar ao Oscar 2021 - entre eles, Rodrigo Teixeira e Lais Bodanzky. A cerimônia do Oscar será realizada no dia 25 de abril de 2021.

O longa será escolhido por profissionais do audiovisual indicados pela Academia Brasileira de Cinema, que este ano foi reconhecida oficialmente pela Academy of Motion Picture, Arts and Sciences (AMPAS), a instituição responsável pelo Oscar, como única entidade responsável pela seleção. Cada país indica um filme para concorrer, e as listas dos escolhidos são divulgadas posteriormente.

Até 2016, a seleção dos filmes nacionais para o Oscar era realizada pela Secretaria do Audiovisual, ligada ao Ministério da Cultura. Em 2017, a escolha passou a ser de responsabilidade da Academia Brasileira de Cinema, com o apoio da Secretaria do Audiovisual. Agora, para a edição de 2021, não há mais participação do governo federal.

Veja os selecionados para a comissão do Oscar 2021:

Membros titulares:

Afonso Beato - diretor de fotografia (membro da AMPAS)

Clelia Bessa - produtora

Lais Bodanzky - produtora e diretora (membro da AMPAS)

Leonardo Monteiro de Barros - produtor

Lula Carvalho - diretor de fotografia (membro da AMPAS)

Renata Magalhães - produtora

Rodrigo Teixeira - produtor (membro da AMPAS)

Roberto Berliner - produtor e diretor

Viviane Ferreira - diretora e roteirista

Membros suplentes:

Andre Ristum - diretor

Toni Venturi - diretor

"A Academia Brasileira de Cinema vem estreitando ano a ano a relação com a AMPAS", diz, em nota, o diretor presidente da Academia Brasileira de Cinema, Jorge Peregrino. "Hoje, como temos cerca de 50 brasileiros membros da academia americana, nossos laços estão mais fortalecidos e reafirmam a independência da Academia Brasileira."

A premiação tem novas regras para a elegibilidade dos concorrentes, por conta da pandemia. Mas o critério inicial permanece sendo que o filme deve ter tido sua estreia no país que o inscreve entre 1º de outubro de 2019 e 31 de dezembro de 2020.