Adaptações para o cinema em debate nesta quinta-feira

O produtor Rodrigo Teixeira e o escritor Lourenço Mutarelli farão live no instagram da RT Features (@rtfeatures), às 18h. Autor e produtor trabalham juntos em adaptações de livros como “O Cheiro do Ralo”, “Natimorto” e “A Arte de produzir efeito sem Causa” (que foi dedicado a Teixeira, e gerou o filme “Quando eu era Vivo”), todos adaptados para o cinema, através de Rodrigo Teixeira, que além desses também tem os direitos de outros livros de Mutarelli.

Nessa conversa, eles irão abordar questões pertinentes a adaptações, visões sobre a parceria e desenvolvimento de projetos. Desde o começo de maio, Rodrigo Teixeira vem promovendo lives com diretores e artistas que fazem parte da história da RT Features, já conversou com Karim Ainouz, Gabriela Amaral, José Eduardo Belmonte, Felipe Hirsch e James Gray. Todas as “lives” acontecem no instagram da RT Features e após a conversa os vídeos ficam salvos no perfil da produtora.