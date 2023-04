Adeus ao músico britânico Raymond Shulman

publicidade

O multi-instrumentista Raymond Shulman morreu em Londres aos 73 anos no dia 30 de março. Ele foi o mais novo dos três irmãos fundadores da banda britânica de rock progressivo Gentle Giant. Nascido numa família de músicos escoceses, Ray começou a praticar trompete aos 5 anos, passando para o violino aos 7. Aos dez, ganhou sua primeira guitarra elétrica.

A banda gravou 12 álbuns entre 1970 e 1980. Após a última turnê do grupo, em 1980, Raymond, que era compositor e baixista, se tornou produtor musical e continuou compondo, tendo feito trabalhos incluise para videogames.

Alguns dos discos que impulsionaram a carreira da banda foram: "Gentle Giant" (1970), "Acquiring the Taste" (1971), "Three Friends" (1972), "Octopus" (1972), "In A Glass House" (1973). O álbum "Free Hand" (1975) foi o primeiro com a gravadora Chrysalis Records.

O anúncio da morte foi dado pelo irmão, Derek Shulman, que foi um dos principais vocalistas da banda, em sua página no Facebook. As primeiras frases do texto de despedida são as seguintes:

"Estou profundamente triste por anunciar que o meu irmão mais novo e o meu melhor amigo Ray Shulman faleceu no dia 30 de março na sua casa em Londres.

Eu estive com ele até o fim enquanto ele lutou bravamente contra uma longa doença. Pelo menos eu sei que ele agora está em paz."

Da esquerda para a direita: Derek Shulman, Ray Shulman, John Weathers, Gary Green e Kerry Minnear em 1977. Crédito: Chrysalis Records.