Adriana Calcanhotto faz turnê em tributo à cantora Gal Costa

publicidade

Adriana Calcanhotto estreia em abril uma série de shows em homenagem à cantora Gal Costa, que faleceu em novembro do ano passado. Entre as datas das apresentações estão Porto Alegre, dia 27 de abril, Rio de Janeiro, dia 29 de abril, São Paulo, no dia 11 de maio, e Salvador, dia 14 de maio.

A cantora divide a direção do espetáculo com Marcus Preto, produtor e diretor artístico de álbuns e shows de Gal Costa nos últimos nove anos. Ela será acompanhada pela mesma banda que tocou Gal na última turnê.

O cenário é assinado por Mar Salomao, filho de Waly Salomão (1943 - 2003). Aliás, não só a banda, mas toda a equipe de produção e realização dos shows de Gal nos últimos anos estão envolvidas na produção.

Adriana diz em postagem do anúncio da turnê:



"Pra mim Gal deixa uma lacuna que nunca será preenchida".

Marcus Preto completa:



"Quando pensávamos em uma estrela para esse tributo, me veio logo Adriana como única opção. Só ela - além de Gal - soube fazer um trânsito tão fluente entre a vanguarda da música brasileira nos anos 1970 e os hits das rádios populares. E Gal amava Adriana".



Ingressos à venda:

Rio de Janeiro - @sympla

São Paulo - @eventim

Demais cidades - abertura das vendas em breve

Veja postagem com roteiro de cidades: