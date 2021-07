Adriana Calcanhotto participa de live do projeto "Caminhos da Composição"

publicidade

As técnicas utilizadas na composição das canções de grandes artistas serão tema de "Caminhos da Composição", atividade do Centro de Música do Sesc São Paulo que inicia nesta sexta-feira, 23 de julho. Para a abertura é chamada a cantora e compositora Adriana Calcanhotto, que descreve, entre outras coisas, o trabalho de composição de canções como "Mentira", sucesso de sua autoria que foi remixado e compõe o seu novo álbum, “Remix Século XXI". A conversa com a artista será realizada às 20h, e será mediada pela historiadora, jornalista e técnica de programação do Sesc São Paulo, Rose Silveira.

A série de conversas continua no dia 30 de julho com o convite aos músicos Luiz Pardal e Pedro Dias, que conta com mediação do Maurício Narutis, músico e educador do Centro de Música do Sesc Vila Mariana. No bate-papo descrevem como é o trabalho dos compositores no mercado brasileiro. A programação de lives do Centro de Música traz grandes nomes da música nacional e de outros campos criativos para debaterem e compartilharem suas experiências. Todas as ações são livres e transmitidas pelo canal do Centro de Música no YouTube, com tradução simultânea em Libras