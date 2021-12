Adriane Galisteu comanda especial de final de ano do "Power Couple"

publicidade

Neste final de ano, tem especial do "Power Couple" na tela da Record TV. Para quem já está com saudades do reality show, poderá conferir um programa especial comandado por Adriane Galisteu nesta noite. Cinco casais famosos vão disputar um ciclo completo de desafios, composto pela prova dos homens, prova das mulheres e dos casais. A dinâmica segue a mesma: cada integrante fará suas apostas em dinheiro no seu respectivo par. A edição também incluirá alguns depoimentos dos casais e rápidos momentos de convivência entre eles.

As provas vão exigir muita sintonia, coragem e determinação dos participantes. Entre os desafios, um que já virou clássico do programa: preparar uma receita de cabeça pra baixo. O casal vencedor levará para casa o prêmio de R$ 30 mil.

O especial do "Power Couple", apresentado por Adriane Galisteu, vai ao ar hoje, a partir das 22h45min, com produção da Teleimage e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.



Perfis dos casais participantes

Renata Alves

Jornalista e apresentadora do programa Hoje em Dia

41 anos

Mora em São Paulo (SP)

Diego Gonzaga​

Empresário

40 anos

Mora em São Paulo (SP)



Mauricio Mattar

Ator, cantor e compositor

57 anos

Mora no Rio de Janeiro (RJ)



Shay Dufau

Administradora

32 anos

Mora no Rio de Janeiro (RJ)



Naldo Benny

Cantor

42 anos

Mora no Rio de Janeiro (RJ)



Ellen Cardoso

Influenciadora

40 anos

Mora no Rio de Janeiro (RJ)



Regis Danese

Cantor

48 anos

Mora em Uberlândia (MG)



Kelly Danese

Cantora e compositora

44 anos

Mora em Uberlândia (MG)



MC Koringa

Cantor

41 anos

Mora no Rio de Janeiro (RJ)



Manoela Alcantara

Empresária

38 anos

Mora no Rio de Janeiro (RJ)