Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli falam das novidades de "A Fazenda 15"

Às vésperas da estreia de mais uma edição de "A Fazenda" na Record TV, a ansiedade só aumenta e todos querem saber, além da lista de participantes, tudo o que vai rolar na 15ª temporada do reality. E para tentar aguçar a curiosidade e expectativa, Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record, e o humorista Carioca, participam nesta quarta-feira (23/08) de uma live especial nas plataformas digitais do programa.

No bate-papo, que será comandado por Lucas Selfie a partir das 19h, Adriane e Carelli vão aquecer o feno e prometem revelar as novidades de mais uma edição do programa, que estará no ar a partir de 18 de setembro.

Patrocinador

Outra novidade é que o Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, anuncia uma parceria inédita com um dos programas mais comentados da TV brasileira, "A Fazenda 15". A novidade trará diversas ações e conteúdos exclusivos durante os meses em que o reality fica no ar, até dezembro.

"O Kwai é a cara de 'A Fazenda' e ter a oportunidade única de ser o aplicativo de vídeos curtos oficial do programa, participando das dinâmicas, nos deixa muito felizes e animados. Teremos conteúdos exclusivos e atividades que irão conectar os nossos usuários com o programa", diz Claudine Bayma, diretora geral do Kwai Brasil.

Os fãs do reality já podem acompanhar as novidades sobre o programa no perfil oficial de A Fazenda 15 no Kwai.