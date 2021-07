Advogado de Agnaldo Timóteo fala sobre processo de adoção póstuma

publicidade

Um dos destaques do Domingo Espetacular deste final de semana (11) é uma investigação federal sobre a venda de crianças pela internet. A equipe do programa se infiltra em grupos onde bebês são negociados pelas próprias mães. E mostra a história da mulher que teria vendido o filho para estrangeiros numa rede social.



O Domingo Espetacular acompanha as novidades na disputa pela herança de Agnaldo Timóteo. Rutinete, irmã do cantor, e o advogado do cantor disputavam o controle do processo e, nesta semana, a justiça determinou que o inventariante é mesmo Sidney Lobo Pedroso. Com esta decisão, a filha Keyty pode voltar à casa em que vivia até o artista falecer e da qual havia saído diante da disputa.

A repórter Paloma Poeta acompanhou o retorno e mostra o interior da residência, além de entrevistar o advogado. Pedroso fala dentre outros assuntos, do processo de adoção: "Tudo se encaminha para que consigamos realizar o bom desejo do Agnaldo Timóteo, que é ver a filha dele, que foi a alegria da vida dele, Keyty Evelyn Timóteo , sendo adotada por ele mesmo que postumamente."



O programa ainda entrevista Paulo Ricardo. Ele fala à repórter Thatiana Brasil sobre a nova fase e de velhas polêmicas do roqueiro. Afinal, o ex-vocalista do RPM pode ou não cantar as músicas que o transformaram num astro?

Em 2017, um processo movido pelos ex-integrantes do RPM acusa o artista de explorar individualmente a marca do grupo, que apesar do enorme sucesso, durou apenas seis anos. “Uma banda não é uma empresa. Não estamos discutindo a estrutura, a fábrica, os funcionários, é uma banda. E as pessoas se afeiçoam aquelas canções e normalmente a formação original. As bandas acabam, exceto os Rolling Stones e o U2, as bandas acabam e o que ficam são as músicas”, explica o cantor.

Ele também fala de um novo projeto, 40 anos depois do disco de estreia do RPM. Agora ele prepara um show em formato mais intimista e revela na entrevista se a apresentação terá ou não músicas da antiga banda.



Paulo Ricardo fala também sobre como lida com a paternidade em diferentes fases da vida: “Ser pai aos 20 porque você ainda é jovem, quando os filhos são adultos e rola uma parceria gostosa. Contudo, a gente ainda é imaturo, principalmente os homens. E você sempre pensa como poderia ter feito melhor. E se você tem aos 50, a possibilidade de rever esta posição, você capricha, está mais calmo, tem mais tempo, se dedica mais. Eu estou muito feliz sendo pai de quatro filhos aos 50 anos”.



o Domingo Espetacular vai ao ar às 19h45 na Record TV!