Ai Weiwei: 'Sou refugiado político desde que nasci na China'

O artista plástico chinês Ai Weiwei foi acusado de tudo, de bigamia a subversão, durante os 81 dias que passou sob custódia do governo chinês em 2011, depois de anos de atividade política aberta. "Fui seriamente perseguido em minha própria terra", afirma ele em entrevista ao Estadão, sobre o livro "1000 Anos de Alegrias e Tristezas", lançado pela Companhia das Letras, em que relata o episódio.

Aos 65 anos, Weiwei enfrentou problemas desde criança, na década de 1950, quando sua família foi compulsoriamente exilada após seu pai, Ai Qing, um dos mais renomados poetas chineses, criticar o governo de Mao Tsé-tung. Refugiado nos EUA, teve contato com as obras de Andy Warhol e Allen Ginsberg, que o inspiraram a construir uma arte a partir da experiência de viver sob um regime totalitário.

No livro, Weiwei promove uma ponte entre o pai e o jovem Ai Lao, seu filho de 14 anos. "Espero que ele tenha um pensamento independente e íntegro, como meu pai", disse, na entrevista por e-mail.

A experiência do imigrante tem sido uma das grandes preocupações da literatura, revigorada nos últimos anos. No seu caso, há o elemento adicional de vir de um país sob muita pressão. Como é possível para um imigrante se integrar totalmente em outra vida?

A imigração é um tema perpétuo, pois a viagem humana para novos lugares existe há muito tempo, seja por escolha ou força. Esse é um atributo importante da civilização e da cultura. Com a divisão de riqueza que acompanha a globalização, além de guerras, desastres e mudanças climáticas, mais pessoas são forçadas a tomar essa decisão, resultando em mais de 100 milhões de refugiados hoje. Além disso, mesmo aqueles que permanecem em seus próprios países podem se sentir como estranhos em casa devido às circunstâncias sociopolíticas e econômicas. O tema dos imigrantes abrange tanto as perturbações sociais e culturais que surgem como consequência da imigração, como a necessidade de se integrar em uma nova estrutura social e cultural. Como artista, descobri que as dificuldades que encontrei como imigrante são muito maiores do que as enfrentadas por aqueles que simplesmente buscam segurança ou estabilidade econômica. Quando uma certa língua e símbolos culturais particulares são usados para pensar e trabalhar, ser separado de sua língua e ambiente cultural é como um peixe sendo tirado da água. Uma parte do mundo se aproxima da morte, e a outra parte que permanece se envolve com problemas infinitos enquanto a vida apenas se mantém.

O senhor se sente como uma espécie de refugiado político em Portugal?

Sou um refugiado político, e tem sido assim desde que nasci na China. No ano em que nasci (1957), meu pai se tornou inimigo do Estado e foi exilado e perseguido. Minha história como refugiado começou em meu próprio país desde o nascimento. Hoje, estou na Europa pelo mesmo motivo, pois fui seriamente perseguido em minha própria terra e tive que levar meu filho embora e pôr fim a três gerações de perseguição. Nesse sentido, sou um dissidente político, pois minha estética e ética determinam que não posso aceitar o sistema político e ideológico de minha pátria.

Por que seus pensamentos continuaram vagando em torno de seu pai enquanto ele estava preso?

Como pessoa, sempre quero encontrar alguma lógica básica de vida e fazer perguntas como quem sou, de onde venho e por que estou aqui. Para responder a essas perguntas, não posso deixar de pensar em meu pai, em quem ele era e como continuei ou, de certa forma, herdei seu destino e as frustrações que ele suportou. Essas frustrações não acabaram e se tornaram ainda mais claras e fortes hoje. É por isso que muitas vezes contemplo o destino de muitas gerações juntas.

O governo chinês foi destrutivo em sua vida, mas também, de certa forma, também desempenhou um papel estranhamente criativo. Então, como seria o artista Ai Weiwei sem o governo chinês ser uma força de oposição em sua vida?

Como artista, tenho a sorte de usar a política e a cultura chinesas como meus readymades (objetos cotidianos expostos como obras de arte). Como indivíduo, é difícil escolher as condições que me são dadas, e as que me são dadas são a minha relação com a China e a cultura chinesa. Esse relacionamento naturalmente se torna a base do meu pensamento e expressão. Sem essa base, meu pensamento e expressão seriam vazios e irreais. Isso é o que me é dado pela vida, e acredito que tenho sorte nesse aspecto. Ao enfrentar grandes readymades com significado histórico, tive a oportunidade de me tornar quem sou hoje. Se posso existir como atualmente sou, preciso agradecer muito à existência do lado que se opõe a mim.

O biólogo evolutivo americano David Sloan Wilson observa que constantemente construímos e reconstruímos a nós mesmos para atender às necessidades das situações que encontramos. Ele acredita que fazemos isso com a orientação de nossas memórias do passado e nossas esperanças e medos para o futuro. O que você pensa sobre isso?

Como indivíduo, o desenvolvimento do meu pensamento está diretamente ligado às minhas experiências pessoais, incluindo os desafios que encontro e minha percepção da realidade. A pessoa que sou hoje é o resultado de uma autodescoberta contínua.

Como a arte e o ativismo podem moldar a política e os negócios?

A política mais importante é o processo pelo qual os indivíduos se tornam quem são. Por meio da constante autodescoberta e experiência, os indivíduos atestam sua existência em sua ação. É também uma forma de politizar nossas ações e expressões.

Por que é tão apaixonado por identidade, deslocamento e desigualdade?

Minhas preocupações estão enraizadas em minhas experiências pessoais, que me tornaram extremamente consciente das desigualdades sociais e daqueles que não têm a chance de se expressar. A sensibilidade para essas questões é uma consequência natural do que vivi.

Qual é o projeto artístico mais desafiador em que você já trabalhou?

Trabalhei em muitos projetos diversos, variando de grande a pequena escala. O desafio mais significativo não é o que foi realizado, mas sim o que ainda está por vir - o próximo passo. Não importa o quão longe possa parecer, devemos começar de onde estamos agora. O próximo passo é onde podemos demonstrar o significado dos esforços que fizemos no passado e avançar para um novo nível - é aqui que estão meu foco e atenção.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.