Ailton Graça conduz monólogo "Solidão"

Na série Teatro #EmCasaComSesc, que traz monólogos interpretativos apresentados diretamente da casa dos artistas, sempre às segundas, quartas, sextas e domingos, a atração neste dia 31 de maio, às 21h30min é “Solidão”, com Ailton Graça. O ator e o diretor, Antonio Rodrigues, fazem um recorte significativo do espetáculo do grupo Folias, que busca inspiração no realismo e na história política recente, para recriar uma América Latina mágica e dolorida. Sérgio Roveri assina a dramaturgia da peça, a partir da obra de Gabriel Garcia Márquez.

Ailton propõe cenas que traçam uma narrativa homogênea, mas que também podem ser compreendidas em suas potências individuais. O enredo conta como a chegada de um cigano imortal, que abre caminho para a vinda de uma onda de forasteiros, e vai provocar mudanças irreversíveis na vida dos moradores de um vilarejo perdido no tempo e no espaço. Neste lugar, todos os acontecimentos, até mesmo a morte, obedecem a uma lógica muito particular. A transmissão ocorre pelo YouTube do Sesc São Paulo (@sescsp) e o Instagram do Sesc Ao Vivo (@sescaovivo.