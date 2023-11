Alanis Morissette faz show em São Paulo hoje

publicidade

Depois de 11 anos sem fazer show no Brasil, Alanis Morissette faz única apresentação, nesta terça-feira, dia 14 de novembro, às 21h, da tão aguardada turnê de 25 anos do “Jagged Little Pill”, o icônico álbum que entregou os hits “Ironic”, “You Oughta Know”, “Hand in My Pocket” e “You Learn”. O show é no Allianz Parque ( Av. Francisco Matarazzo, 1705), em São Paulo. Em seguida, no dia 17 de novembro, ela já estará no México.

Lançado em 1995, "Jagged Little Pill" já vendeu mais de 33 milhões de cópias. Este foi o terceiro álbum de estúdio da artista. As canções, escritas por ela em parceria com o produtor Glen Ballard, abordam temas, como saúde mental, raiva e hipocrisia da criação tradicional.

"You Oughta Know" tem Flea, do Red Hot Chili Peppers, no baixo e Dave Navarro, ex-RHCT e Jane's Addiction, na guitarra

A cantora canadense de 49 anos, contabiliza 15 Junos e 7 Grammys, vendeu mais de 76 milhões de cópias no mundo e é considerada uma das mulheres mais influentes no mundo da música.