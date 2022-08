Alcione cancela apresentação no Rock in Rio para se recuperar de cirurgia na coluna

publicidade

Alcione cancelou os shows que faria no Rock in Rio, no dia 11 de setembro, e no Coala Festival, no dia 16 do mesmo mês. No dia 18 de julho, a cantora foi submetida a uma cirurgia na coluna e deve ficar em repouso enquanto s recupera do procedimento. Por isso não poderá se apresentar nos festivais.

No Rock in Rio, Alcione participaria de um show em homenagem a Elza Soares. Por meio de um comunicado, o festival disse que a artista não participará mais do tributo por motivos pessoais e que, por conta da relevância da cantora, ela não será substituída.

O show em homenagem a Elza Soares acontecerá no dia 11 de setembro e terá a participação de diferentes artistas. A apresentação terá Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Mart'nália, Gaby Amarantos e Larissa Luz.

No Coala festival, que acontece em São Paulo, Alcione faria um show com a cantora Céu. A apresentação estava marcada para o primeiro dia do festival e foi substituída por um show de Gilberto Gil.

Segundo o comunicado emitido pelo festival de música, a cantora precisa se manter em repouso até se recuperar totalmente. A organização do evento também disse que a cirurgia de Alcione foi bem sucedida e, por mais que já esteja em recuperação, ela ainda não foi liberada para subir nos palcos novamente.

