"Alec Baldwin não tem culpa", afirma pai de diretora morta

publicidade

Anatoly Androsovych, pai da diretora de fotografia Halyna Hutchins, afirmou neste domingo (24) ao The Sun que não culpa o ator Alec Baldwin pelo acidente que tirou a vida da profissional no set de gravações de Rust.

Alec Baldwin matou acidentalmente a cineasta de 42 anos com uma arma cenográfica. A fatalidade aconteceu quando a equipe gravava uma cena do longa no Novo México, na última quinta-feira.

"Alec Baldwin não tem culpa, a responsabilidade é da equipe que cuida dos objetos de cena e das armas", afirmou Androsovych.

À publicação, ele disse ainda que Baldwin tem mantido contato constante com a família de Halyna. Ele também falou sobre o neto de 9 anos. "O menino foi bastante afetado, ele está perdido sem a mãe".

De acordo com o site britânico, o pai de Halyna ainda não chegou aos Estados Unidos para se despedir da filha em um novo funeral, que está marcado para este domingo (24).