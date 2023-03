Alejandro Sanz se une a Danny Ocean no single 'Correcaminos'

publicidade

Alejandro Sanz e Danny Ocean lançam "Correcaminos", com sonoridade pop e urbana. Composta pelos dois artistas, com produção de Alizz (Rosalía, C.tangana, Amaia), "Correcaminos" faz parte de um EP composto por três músicas que estará disponível em breve.

O lançamento ganhou clipe gravado nas paisagens desérticas do México.

Alejandro Sanz está em turnê muncial com "Sanz en Vivo", com apresentações em abril e maio pela Colômbia, Peru, Equador, Chile, Argentina e Uruguai.

Danny Ocean

Danny Ocean é um cantor e compositor venezuelano, conhecido por hits como "Me Rehúso". Seu último álbum estreou no Top Global e acumulou mais de 740 milhões de streams no Spotify.

Veja postagem sobre 'Correcaminos' feita por Alejandro Sanz:

Mi corazón dice GO GO GOOOOO #Correcaminos ya disponible por todos los lados 🙌@dannocean 🙏https://t.co/J9z7h3kvyD pic.twitter.com/sohSDOaCqE — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 23, 2023

Confira clipe da canção: