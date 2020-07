Alexandre Mota recebeu alta de hospital após covid-19

publicidade

Alexandre Mota, apresentador do Balanço Geral MT, já pode literalmente respirar aliviado. Na manhã da última segunda-feira (20), ele deixou o Hospital São Mateus, em Cuiabá, após passar 18 dias internado tratando a covid-19.

Em casa, ainda em tratamento, Mota conversou com o R7 e relatou a experiência de ter sido infectado pelo vírus que, só no Brasil, já fez mais de 80 mil vítimias.

"Dá para dizer que foi uma vivência trágica. Porque eu fiquei quase oito dias intubado. O fato de estar obseso e ser asmático agravou ainda mais a minha situação. Meu estado chegou a ser muito grave. Eu, inclusive, fui desenganado pelos médicos", contou. Internado no dia 2 de julho, o apresentador disse que a falta de ar foi o sintoma mais crítico que teve. Alexandre chegou a ter 75% do pulmão comprometido por causa das secreções.

"Não me lembro de muita coisa porque já no terceiro dia de internação eu fui intubado. Minha mulher é quem vem me contando pouco a pouco como tudo aconteceu. Soube por ela que tive também um problema renal grave, mas que graças a Deus foi revertido", disse.

Durante a conversa, Alexandre Mota disse que gostaria de repassar o que ouviu da médica responável pela internação dele em Cuiabá e fez um alerta.

"A cada 30 pessoas que são intubadas na UTI, apenas uma sobrevive. Eu faço parte dessa estatística. Então se vê que 29 famílias estão aí sofrendo a perda de entes queridos. É uma situação bastante complicada. Por isso eu digo: tomem juízo, evitem contato, uma com as outras. Evitem participar de aglomerações, de eventos, de festas, mesmo aquelas que sejam realizadas dentro de um lar. Com 48 anos de idade, com certeza foi a pior experiência que eu tive na minha vida", afirmou.

Com 39 kg a menos, Alexandre Mota agora tem planos para o que se pode dizer de "renascimento": "Deus me deu uma nova oportunidade, não só a mim, mas também para a minha família. Eu quero, então, aproveitar essas nova chance de todas as maneiras possíveis e impossíveis, dando o real valor para aquilo que realmente importa", finalizou.

Alexandre Mota apresentou o Balanço Geral na Record Tv do Rio Grande do Sul, onde obteve ótimos índices de audiência. Ele deixou o programa em janeiro de 2020, retornando para a afiliada em Cuiabá (Mato Grosso).