Alice Braga apresenta série de vídeos em parceria com Greenpeace

A atriz Alice Braga apresenta uma série de vídeos, produzidos em parceria com o Greenpeace, sobre o atual sistema de produção de alimentos.

"Você sabe de onde veio sua comida? O que foi usado no cultivo? E talvez o mais importante: como ela afeta a sua saúde e o planeta?" são perguntas que Alice faz e responde no vídeo de dez minutos, com versão em inglês e português.

Ela diz “quando começamos a entender que esse sistema está totalmente fora de controle e que sua produção é baseada em desmatamento e violência, podemos começar a pensar e agir juntos para construir um novo sistema e garantir o futuro que queremos”.

O vídeo pode ser conferido no Instagram @greenpeace e na conta oficial da atriz @alicebraga_oficial.

Conferir por aqui: https://www.youtube.com/watch?v=AELP19ocg38