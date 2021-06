Alice Braga vai contracenar com Ben Affleck no suspense "Hypnotic"

publicidade

A atriz brasileira Alice Braga acertou a participação no filme Hypnotic, um longa do cineasta Robert Rodríguez estrelado por Ben Affleck, segundo informações divulgadas pelo portal especializado Deadline nesta terça-feira (1º).

Affleck interpretará um detetive tentando desvendar o misterioso desaparecimento de sua filha enquanto tenta resolver uma série de crimes sofisticados e assaltos.

Rodríguez, que além de roteirista e diretor também é produtor do longa-metragem, escreveu o roteiro de Hypnotic com Max Borenstein, que trabalhou como roteirista em filmes como Kong: A Ilha da Caveira (2017) e Godzilla vs. Kong (2021).

O cineasta é um dos autores mais singulares de Hollywood. Em sua filmografia, é capaz de combinar festivais de sangue e violência para adultos como Sin City (2005), From Dusk Till Dawn (1996) e Planeta Terror (2007) com fantasias para crianças como a saga Pequenos Espiões ePequenos Grandes Heróis (2020).

Já Affleck é dono de dois Oscars em seu nome: um para Melhor Roteiro Original, de Gênio Indomável (1997), que ele compartilhou com Matt Damon; e outro para Melhor Fotografia por Argo (2012).

"Hypnotic" começará a ser filmado em setembro em Austin, no Texas. Antes de participar das rodagens, Alice Braga participará do adeus de A Rainha do Sul, série em que ela deu vida à icônica personagem de Teresa Mendoza criada pelo escritor espanhol Arturo Pérez-Reverte. A quinta e última temporada da atração já começou, e o último episódio irá ao ar na quarta-feira da semana que vem.

As emoções intensas para Braga em 2021 não terminarão com o adeus de Rainha do Sul, pois a atriz de filmes como Cidade de Deus (2002) e Eu Sou A Lenda (2007) aparecerá em agosto em Esquadrão Suicida 2, dirigido por James Gunn e no qual ela aparece ao lado de Margot Robbie, Idris Elba e John Cena.