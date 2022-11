Amigos prestam homenagens nas redes a Bebeto Alves

publicidade

Amigos prestam homenagem a Bebeto Alves. O músico morreu na madrugada desta segunda, dia 7, em decorrência de um câncer de pulmão, agravado por uma embolia.

O seu grande parceiro musical Antonio Villeroy publicou no Instagram um texto para homenager o amigo. Villeroy relembra a trajetória musical e fraterna dos dois. "Bebeto deixa um manancial de arte, de músicas e de obras visuais. Mas principalmente, deixa um legado de amor, amizade, companheirismo, força, vontade de viver e partilhar", escreve.

No Instagram Jimi Joe, parceiro do projeto "Los 3 Plantados" publicou:

No Instagram, Nelson Coelho de Castro, publicou música de show do projeto "Juntos", para homenagear Bebeto:

O Museu de Arte do RS (MACRS) prestou homenagem a Bebeto. Lembrou que Bebeto foi diretor do Instituto Estadual de Música de 2000 a 2002. Também foi secretário Municipal de Cultura e Turismo de Uruguaiana, sua cidade natal, entre 2003 e 2004, e coordenador de música da Secretaria de Cultura de São Leopoldo (2009-2010). Exerceu, ainda, o cargo de presidente da Cooperativa Mista de Músicos de Porto Alegre por dois anos, de 1988 a 1990. Bebeto dedicou-se, paralalemente, às artes visuais por meio da fotografia e da arte digital, com desenvoltura e criatividade. Desde 2009, participava com regularidade de exposições relevantes no cenário das artes visuais, tendo desenvolvido e proposto novas formas de se trabalhar com a fotografia.

O músico Humberto Gessinger fez publicação no Twitter: