Anaadi interpreta sucessos da MPB em show em Porto Alegre

A cantora gaúcha Anaadi irá interpretar sucessos brasileiros em um show nesta quinta-feira, no Trend Mall Boutique (avenida Ipiranga, 50), às 18h, em Porto Alegre. A vencedora do Grammy Latino em 2018 vai cantar, ao lado do violonista Max Garcia, os clássicos de ícones da MPB como Vanessa da Mata e Marisa Monte, além de sambas de sua autoria como "Não se Proteja da Felicidade" e "Gratidão".

No repertório, a cantora e compositora ainda irá incluir hits de Amy Winehouse, Corinne Bailey e Alicia Keys, intercalando entre o pop, jazz e o samba. Em caso de chuva, o evento será transferido. A entrada é gratuita.

Em 2018, a a gaúcha venceu o Grammy Latino na categoria de Melhor Disco Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa por "Noturno". Ela teve mais indicações do que a Anitta.