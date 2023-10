Andrea Bocelli anuncia turnê no Brasil em maio de 2024

publicidade

O cantor Andrea Bocelli está prestes a retornar ao Brasil, e o momento é muito significativo. O tenor está completando 30 anos de carreira. A vinda do artista está programada para maio de 2024, pela empresa Dançar Marketing.

Com concertos confirmados em Belo Horizonte no dia 17 de maio, no Mineirão, e no dia 26 de maio no Allianz Parque, em São Paulo, Bocelli confirmou um concerto extra em São Paulo, no sábado, dia 25 de maio, também no Allianz Parque. O tenor estará acompanhado de orquestra e coral, além de artistas convidados. O tenor já realizou cinco turnês no Brasil.

Os ingressos dos concertos estão à venda no site Eventim. É possível realizar a compra da Entrada Social, que tem parte de sua renda revertida para Médicos Sem Fronteiras (MSF), uma das organizações humanitárias de maior atuação global.