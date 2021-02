Andressa Suita mantém processos contra Gusttavo Lima na Justiça

publicidade

Embora tenha sido vista junta de Gusttavo Lima em clima de romance durante um passeio de lancha, Andressa Suita não voltou atrás dos três processos que abriu contra o ex-marido. Recentemente, a influenciadora disse, em entrevista a Sabrina Sato, que ela não quer rotular a relação com o cantor, mas o curioso é que as ações contra o artista continuam aparecendo como ativas no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

As ações estão em segredo de Justiça e correm na comarca de Bela Vista de Goiás, na Vara de Família e Sucessões. A informação foi divulgada pelo jornal Extra e confirmada pelo R7.

O primeiro processo, que foi aberto em 15 de outubro de 2020, pedia a dissolução do casamento e consequente divórcio, o que aconteceu no fim do ano passado.

Outros dois processos ainda estão no TJGO. Um aberto no dia 9 de novembro, e outro em 9 de dezembro. Este último, inclusive, já aparece sem o Lima de Gusttavo no sobrenome de Andressa.