Anelis Assumpção explora os significados do sal em seu álbum

No sabor, na conservação de matéria orgânica, na lágrima, no suor, no sangue e no mar. O sal é o equilíbrio da vida. Esse é o elemento da natureza que carrega o nome do novo lançamento da cantora, compositora, escritora e percussionista Anelis Assumpção, "SAL". Inspirado nas movimentações e reorganizações dos corpos femininos no mundo, este é o quarto trabalho de estúdio da artista e que já está disponível nas plataformas digitais.

Reclusa em sua cozinha — seu cômodo favorito da casa e onde seu processo criativo se desperta —, Anelis contou com nomes como Thalma de Freitas, Céu, Ava Rocha, Liniker, Tulipa Ruiz, Iara Rennó, Luz Marina, Marina Peralta, Marcelle e Gustavo Ruiz para dar vida às composições que integram esse disco, além de uma composição inédita de sua irmã, Serena Assumpção, que lhe falta em matéria mas se faz presente inspiração. Para cada canção, a Anelis convidou uma co-produtora, trazendo as características e as identidades de cada uma para se misturar com as suas, como numa receita.

Destaca Anelis: “Cada mulher dessa — produtora, cantora e compositora — trouxe pra dentro do meu trabalho a sua identidade e a sua assinatura. Eu acho que isso também me fez olhar e escolher especialmente cada uma delas. Algumas com mais tempo de carreira em estrada, outras com menos, no entanto com uma assinatura e uma identidade muito definida na musicalidade, no propósito dentro da arte e da música”.