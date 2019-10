publicidade

Verdadeira febre entre a molecada nos anos 1980 e 90, o seriado Saint Seiya ou Os Cavaleiros do Zodíaco entrou esta semana no catálogo da Netflix. As seis temporadas da saga baseada em mangá e anime estão completas no canal de streaming, com as aventuras do grupo de guerreiros em suas armaduras mágicas. Os bravos heróis precisam lutar contra forças malignas.