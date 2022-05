Anitta comparece ao Met Gala

publicidade

Anitta marcou presença no baile do MET Gala, uma das maiores noites do mundo da moda e aguardado evento beneficente anual do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos,. A artista usou um look exclusivo Moschino by Jeremy Scott, construído em cetim duchese de ombros caídos com gola em formato de coração e babados na cintura, arrematado com um fio de pérolas drapeado.

O visual da carioca acompanha o tema do baile deste ano, que é “Na América: Uma Antologia da Moda”, já que Scott é conhecido pela forma irreverente com que brinca com a cultura pop americana em suas criações. O designer já vestiu nomes como Madonna, Cardi B e Katy Perry para outras edições do mesmo evento.

O baile do Metropolitan Museum of Art, de Nova York, celebra o tema da exposição anual do instituto de moda do museu. Tradicionalmente acontece toda primeira segunda-feira de maio -- a exceção ocorreu em 2021, quando a festa ocorreu em setembro, devido à pandemia.

A lista de anfitriões da noite incluiu Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds e Lin-Manuel Miranda, que dividiram o posto de co-anfitriões com o estilista Tom Ford, o presidente do Instagram Adam Mosseri e a editora-chefe da Vogue americana Anna Wintour.

Foram convidados 400 astros da moda, música, cinema, política e negócios.