Annie Ross, atriz de 'Superman' morre aos 89 anos em Nova Iorque

Morreu na terça-ferça-feira (21), aos 89 anos, a atriz e cantora Annie Ross. A notícia do falecimento da artista foi divulgada pelo jornal The Washington Post nesta quarta (22). De acordo com a publicação, a morte de Annie, que tinha enfisema, se deu após complicações cardíacas.

Nascida em 1930 no condado britânico de Surrey, Annie começou cedo na carreira artística. Aos 13 anos, ela já estrelava ao lado de Judy Garland na comédia musical Lilly, a Teimosa.

No cinema, destaque para o trabalho em Superman 3, filme em que interpretou a personagem Vera Webster, em 1983. Annie também integrou o elenco do longa Short Cuts (1993), pelo qual ganhou um Globo de Ouro.

Na carreira musical, Annie já brilhava na década de 1950, quando escreveu e lançou Twisted, que logo se tornou um hit do jazz norte-americano.